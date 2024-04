DMAX-Kultsendung «Steel Buddies» wechselt zu kabel eins

Seit knapp zehn Jahren und mittlerweile mehr als 130 Folgen etablierte sich die Dokusoap «Steel Buddies – Stahlharte Geschäfte» beim Privatsender DMAX als echter Quotengarant. Nun wechselt die Kultserie rund um den Gebrauchtwagenhandel Morlock Motors von Inhaber Michael Manousakis (56) den Sender. Wie kabel eins am Donnerstagvormittag bekannt gab, wird die Show ab Herbst in leicht neuem Gewand und neuem Namen dort und beim Streamingportal Joyn gezeigt. Konkret würden dann fünf Folgen des neuen Formats «Morlock Motors – Big Deals im Westerwald» ausgestrahlt. Manousakis äusserte sich bereits in der Pressemitteilung zum Sender–Transfer–Coup: «Ein Top–Deal. Wir sind ab jetzt bei Kabel Eins. Wir geben wieder richtig Gas. Das wird richtig geil.»