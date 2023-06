Doch kein Prozess: Cuba Gooding Jr. einigt sich aussergerichtlich

Was wurde Cuba Gooding Jr. vorgeworfen?

Eine Frau hatte Gooding Jr. vorgeworfen, sie 2013 vergewaltigt zu haben. Er sollte sie angeblich in sein Hotelzimmer gelockt und dort zum Sex gezwungen haben. Laut den Anwälten des Oscarpreisträgers habe es sich jedoch um einvernehmlichen Geschlechtsverkehr gehandelt. Es wäre in dem Prozess um Schadensersatz in Höhe von sechs Millionen US-Dollar gegangen.