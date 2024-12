Doch keine baldige Hochzeit? Jeff Bezos dementiert Berichte

«Völlig falsch»

Der Amazon–Gründer reagierte mit einem Social–Media–Posting auf X (früher Twitter) auf die ursprünglich von der britischen Zeitung «Daily Mail» verbreitete Nachricht. Es hatte geheissen, dass es geheime Pläne für eine 600 Millionen Dollar teure Hochzeit am 28. Dezember in Aspen gebe. Bezos betonte nun: «Ausserdem ist das Ganze völlig falsch – nichts davon wird passieren.» Dann teilte er noch seine Meinung zum Thema Fake News mit: «Das alte Sprichwort ‹Glauben Sie nicht alles, was Sie lesen› gilt heute mehr denn je. Heute können Lügen die GANZE Welt umrunden, bevor die Wahrheit ihre Hosen anziehen kann. Also seid vorsichtig da draussen, Leute, und seid nicht leichtgläubig.»