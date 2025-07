Doch nicht Victoria Beckham: In diesem Kleid heiratete Mel B

Mel B trug noch ein zweites Kleid

Bei «Today» hatte Mel B aber auch schon angedeutet, dass sie sich mehrere Brautkleider für ihren grossen Tag vorstellen könnte. «Ich glaube nicht, dass es fair wäre, nur eines zu haben.» Sie brauche aber eines, «was angemessen für diese Kirche ist». Die langjährige Jurorin von «America‹s Got Talent» durfte sich in der St. Paul›s Cathedral in London trauen – derselben Kirche, in der Diana (1961–1997) und Charles (76) im Juli 1981 geheiratet hatten. Ein besonderes Privileg, das sie ihrer Auszeichnung mit dem MBE für ihren Einsatz gegen häusliche Gewalt verdankt. Prinz William (43) hatte ihr diese 2022 verliehen.