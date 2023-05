In der vergangenen Woche erklärte eine Quelle dem US-Magazin «People»: «Sie sind wieder zusammen. Sie haben eine Therapie ausprobiert. Die Dinge sind aber immer noch nicht wieder normal.» Der Insider fügte an, dass Fox und MGK ihre Hochzeitspläne auf Eis gelegt hätten. «Sie haben keinen Hochzeitstermin. Megan scheint immer noch zu zögern. Sie hat einfach so viel Zeit in ihre Beziehung gesteckt. Es fällt ihr schwer, alles hinter sich zu lassen.»