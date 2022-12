«Doctor Who»: Erster Blick auf Ncuti Gatwa als neuer «Time Lord»

«Doctor Who»-Fans aufgepasst: Der neue «Doktor» Ncuti Gatwa (30) hat sich erstmals als «Time Lord» gezeigt. Neben Millie Gibson (18), die in der BBC-Serie seine Begleiterin Ruby Sunday spielen wird, steht er in einem Twitter-Post lächelnd vor einem Wohnwagen. Auf einem zweiten Foto ist Gatwa allein in ernster Pose und mit Händen in den Taschen zu sehen.