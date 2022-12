«Doctor Who»: Neuer Teaser zum 60-jährigen Jubiläum enthüllt

Donna Noble in Gefahr

Ein weiteres Comeback in der Serie feiert Catherine Tate (53), die als Donna Noble wohl den Mittelpunkt des Geschehens bildet. In dem Trailer sagt Tennant: «Ich glaube nicht an Schicksal, aber wenn es existiert, dann kommt es auf Donna Noble zu.» Und weiter: «Wenn sie sich an mich erinnert, dann wird sie sterben.» Noble scheint sich aber nicht wirklich an ihn zu erinnern, sondern ahnt nur, dass sie «etwas Wunderbares» hatte, das nun «weg» ist.