«Doctor Who»-Star Bernard Cribbins im Alter von 93 Jahren verstorben

Aber auch in Filmen für Erwachsene tauchte der Brite immer wieder auf. So war er unter anderem in «Frenzy» (1972) zu sehen, einer der letzten Thriller von Alfred Hitchcock. Dank seiner Rolle als Wilfred Mott in der britischen Erfolgsserie «Doctor Who» erlangte Cribbins grosse Bekanntheit. Die Rolle, die er zwischen 2007 und 2010 spielte, war sein zweiter Auftritt im «Doctor Who»-Kosmos. Im Jahr 1966 trat er als Begleiter des Doktors, damals gespielt von Peter Cushing, in einer Verfilmung auf.