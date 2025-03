Doechii: Musik-Therapie mit der Frau der Stunde

Dem «Rolling Stone» erzählte Doechii, dass sie am kreativsten sei, wenn niemand zuhöre und sich niemand für sie interessiere. Ironischerweise ist sie nun mit einem Song in aller Munde, der von dieser Angst, gesehen zu werden, berichtet. Der 2019 aufgenommene Track «Anxiety», in dem sie Gotyes «Somebody That I Used to Know» samplet, unterlegt aktuell sämtliche Videos auf TikTok und Instagram.