Doku «Beckenbauer - Der letzte Kaiser» kommt ins Free-TV

Filmische Hommage an Fussball–Legende

Der Journalist und Dokumentarfilmer Torsten Körner ist ein ausgewiesener Beckenbauer–Experte. In Zusammenarbeit mit dem Fussball–Kaiser verfasste er bereits die 2005 erschienene Biografie «Franz Beckenbauer: Der freie Mann». In seiner filmischen Hommage an den bayerischen Ausnahmesportler beleuchtet er anhand von seltenem Archivmaterial und Interviews prominenter Wegbegleiter wie Uli Hoeness (72), Günter Netzer (80), Marius Müller–Westernhagen (76) und Günther Jauch (68) die erstaunliche Karriere des Sportlers.