Doku geplant? Helene Fischer soll bald die Netflix-Nutzer verzaubern

Worauf sich Fans neben der möglichen Netflix-Dokumentation zudem freuen können, sind weitere Konzerte Fischers, die gerade erst ihren 39. Geburtstag gefeiert hat und derzeit eine Sommerpause einlegt. Am 25. August soll es in Köln weitergehen. Anschliessend stehen im Rahmen ihrer «Rausch»-Tour noch Konzerte in Wien, Arnheim, Zürich, München und Frankfurt auf dem Programm. Am 8. Oktober soll das grosse Finale in der Main-Metropole gefeiert werden.