Seelen-Striptease beim Gesichtsleser

Dann heisst es Abschied nehmen für einen Monat: Lucas zieht ins Dschungelcamp. Zur Ablenkung bucht die Katze ein «Face Reading» für sich und Mama Iris, was so etwas wie Handlesen ist, nur eben im Gesicht. Vor dem Facereader fühlt sich die Katze aber plötzlich nackt: «Wie beim Gynäkologen, nur ohne den Stuhl.» Der Gesichtsleser gibt ihr dann auch einen Rat, den sie nicht hören will: Sie würde ihre Lebensaufgabe noch nicht leben und müsse aus der Komfortzone ausbrechen. «Das ist genau, wovor ich Angst hatte», so das Gewohnheitstier Katze, die sich selbst als «stinklangweilig» bezeichnet. Zustimmung kommt von Tochter und Mutter und schliesslich wagt sie einen Entschluss. Sie will ihre alte Couch durch eine neue ersetzen. Ob das die Lösung aus der Komfortzone ist?