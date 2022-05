Doku über Boris Becker: Er liess sich drei Jahre von Kameras begleiten

«Dieser Film über Boris Becker erzählt eine aussergewöhnliche Geschichte», erklärt Gibney in einem Statement. Er biete einen offenen Insider-Blick auf die Welt des Profi-Tennis und sei auch «ein ergreifendes Porträt» über den 54-Jährigen. Abseits seiner einzigartigen Leistungen im Tennis, sowohl auf dem Platz als auch als erfolgreicher Trainer, seien seine privaten Beziehungen und finanziellen Verpflichtungen zum Stoff für Klatsch und Unwahrheiten geworden, ergänzt Produzent John Battsek (58). «Boris war unglaublich mutig, uns alles zu offenbaren. Alex und ich teilen eine grosse Verantwortung für die Entstehung dieses Films.» Die Produktionsfirma bietet die Doku nun Interessenten in Cannes an.