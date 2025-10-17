Doku über Martin Scorsese: Diese fünf Dinge verrät «Mr. Scorsese»

Noch ein zweites Mal in seiner Karriere, rund um die Veröffentlichung von «Die letzte Versuchung Christi» im Jahr 1988, erhielt Scorsese FBI–Schutz. Damals protestierte die religiöse Rechte in den USA lautstark gegen das Werk, in dem der von Willem Dafoe (70) gespielte Jesus Christus unter anderem mit Maria Magdalena (Barbara Hershey, 77) schläft. Religiöse Kräfte in den USA meinten hierin Blasphemie zu erkennen, jedoch oftmals ohne «Die letzte Versuchung Christi» überhaupt gesehen zu haben, wie in «Mr. Scorsese» sehr deutlich wird. In Paris explodierte in einem Kino, das den Film zeigte, sogar eine Brandbombe. 13 Menschen wurden verletzt.