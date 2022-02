Doku über russische Invasion: Sean Penn befindet sich in der Ukraine

Der US-amerikanische Schauspieler Sean Penn (61) ist derzeit in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Das Portal «TMZ» veröffentlichte Bilder von Penn, die ihn am Donnerstag nach dem Start der russischen Invasion in der Ukraine zeigen. Er arbeite dort an einem Dokumentarfilm, der die «Wahrheit über die Geschehnisse» erzählen soll.