Eine dreiteilige Dokuserie von discovery+ behandelt den Skandal um Schauspieler Armie Hammer (35). Anfang 2021 hatten mehrere Frauen Vorwürfe des körperlichen und psychischen Missbrauchs gegen den Star erhoben. Der Schauspieler wies alle Anschuldigungen von sich, verlor dennoch viele Rollen in Kino- und TV-Produktionen sowie am Broadway. Ein erster Trailer zu der Doku zeigt Hammers Ex-Freundinnen Courtney Vucekovich und Julia Morrison, die in ihren Aussagen ein düsteres Bild über den Schauspieler zeichnen. Zudem spricht Hammers Tante Casey Hammer über die offenbar dunkle Vergangenheit der Hammer-Dynastie.