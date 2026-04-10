Dolce & Gabbana: Stefano Gabbana tritt als Vorsitzender zurück

Modedesigner Stefano Gabbana (63) ist mit Wirkung zum 1. Januar 2026 als Vorsitzender des italienischen Modehauses innerhalb der Dolce & Gabbana–Gruppe zurückgetreten. Das teilte das Unternehmen nun Medienberichten zufolge mit. Wie unter anderem «Vogue» weiter über das Statement berichtet, habe dies keine Auswirkungen auf seine kreative Arbeit.
Der Rücktritt des 63–Jährigen von seinen Positionen sei demnach «Teil einer natürlichen Weiterentwicklung der Organisationsstruktur und Unternehmensführung». «Dieser Rücktritt hat keinerlei Auswirkungen auf die kreativen Aktivitäten, die Stefano Gabbana im Namen der Gruppe ausübt», fügte das Unternehmen hinzu.
Seit 1985 ist Dolce & Gabbana im Geschäft
Dolce & Gabbana wurde 1985 von dem gebürtigen Sizilianer Domenico Dolce (67) und dem Mailänder Stefano Gabbana gemeinsam gegründet. Das italienische Label wurde schnell zu einer der weltweit bekanntesten Modemarken. Ebenfalls im Januar hat Domenicos Bruder Alfonso Dolce den Vorsitz von Gabbana übernommen, wie das Unternehmen nun weiter mitteilte. Die Marke soll zuletzt wie andere Firmen aus dem Luxusmodesegment unter einer anhaltenden Nachfrageflaute gelitten haben.
Die Strahlkraft des Labels bei grossen Preisverleihungen und prominenten Events bleibt aber bestehen. Im Laufe der Jahre hat Dolce & Gabbana zahlreiche Superstars und internationale Persönlichkeiten eingekleidet.
Für bekannte Musikerinnen wie Madonna (67) entwarf das Modehaus aus Italien auch Kostüme für Tourneen. Rapperin Missy Elliott (54), US–Star Beyoncé (44), Mary J. Blige (55) oder der australische Popstar Kylie Minogue (57) liessen sich ebenfalls von den bekannten Designern mit Bühnenoutfits ausstatten. Lauren Sánchez (56) trug zudem bei ihrer Hochzeit mit Amazon–Gründer Jeff Bezos (62) im Juni 2025 in Venedig ein massgeschneidertes Brautkleid von Dolce & Gabbana im Meerjungfrauen–Stil mit Knopfleiste an Vorder– und Rückseite.