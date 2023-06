Auf ihrem Debutalbum «Hello I'm Dolly» musste sich die legendäre Country-Sängerin Dolly Parton (77) im Jahr 1967 ihrem Publikum erst noch namentlich vorstellen. Mittlerweile kennt jedes Kind ihren Namen - selbst wenn es nicht auf Country-Musik steht. Mit ihren 65 Studioalben, die sich bisher über 100 Millionen Mal verkauften, holte sie sich unter anderem zehn Grammys und sicherte sich 2022 einen Platz in der Rock and Roll Hall of Fame.