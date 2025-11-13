Dolly Parton: Diese Lebensphilosophie teilt sie mit Miley Cyrus

Auch Miley Cyrus spricht nur in den höchsten Tönen von Dolly Parton

Miley spricht ebenfalls über Dolly Parton immer nur mit vollstem Respekt. In einem Interview mit dem «CR Fashion Book» im September bezeichnete die 32–Jährige Parton zum Beispiel als einen ihrer «Leitsterne» in der Branche. Besonders in schweren Zeiten – wie während der verheerenden Waldbrände in Los Angeles 2025 – denke sie an ihre Patentante. «Durch ihre Musik und ihr Talent, Menschen glücklich zu machen, war sie immer wie Medizin in solchen Momenten», sagte Cyrus. Dolly habe ihr beigebracht, dass Entertainer gerade in Krisenzeiten nicht aufgeben dürften: «Es ist unsere Pflicht, eine Quelle der Freude und Inspiration zu sein.»