Dolly Parton: «Ich bin noch nicht bereit zu sterben!»

Die Konsequenzen dieser Vernachlässigung holen sie jetzt ein. «Als ich mich dann darum gekümmert habe, sagte der Arzt: ‹Wir müssen uns um dies kümmern. Wir müssen uns um das kümmern.› Nichts Ernstes, aber ich musste einige Dinge absagen, damit ich näher zu Hause sein kann, näher am Vanderbilt, wo ich sozusagen hier und da ein paar Behandlungen bekomme», berichtet sie. Details zu den Behandlungen nennt sie nicht, stellt aber unmissverständlich klar: Sie läge definitiv nicht im Sterben. Gebete könne sie immer gut gebrauchen, freute sich Dolly in ihrem Video–Statement auch über die Anteilnahme ihrer Fans. Und versicherte: «Ich bin noch nicht bereit zu sterben.»