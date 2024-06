Dolly Parton kündigt Broadway-Musical über ihr Leben an

In ihrer Karriere versorgte Country–Sängerin Dolly Parton (78) ihre Fans nicht nur mit Hits wie «Jolene» oder «Islands in the Stream», sondern knackte nebenbei auch noch mehrere Weltrekorde. Insgesamt sicherte sie sich zehn Einträge in das Guinness–Buch der Rekorde, unter anderem für die meisten Nummer–Eins–Hits einer weiblichen Künstlerin in den U.S. Hot Country Songs.