Dolly Parton möchte tot auf der Bühne umfallen

Die US-amerikanische Sängerin Dolly Parton (77) hat überhaupt keine Lust auf Rente. Wie die Country-Ikone in einem Interview in der «Greatest Hits Radio»-Show erzählte, kann sie sich derzeit nicht vorstellen, jemals zu Lebzeiten von der Bühne abzutreten. Sie sei «keine, die herumsitzt und einfach nichts tut»: «Ich würde mich niemals zur Ruhe setzen. Hoffentlich werde ich eines Tages mitten in einem Song auf der Bühne tot umfallen.» Sie hoffe, dass es eines ihrer eigenen Lieder sei, die sie in diesem Moment zum Besten gebe, und kein Cover-Song, erklärt Parton mit einem Lächeln.