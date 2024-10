Dolly Parton spendet eine Million Dollar an Hurrikan-Opfer

Dolly Parton (78) will eine Million Dollar (rund 910.000 Euro) spenden, um die Betroffenen von Hurrikan Helene zu unterstützen. Das erklärte sie in einem Walmart in Newport, Tennessee, wie CNN berichtet. Die Veranstaltung am 4. Oktober diente der Finanzierung von Hilfsmassnahmen für die Opfer des Hurrikans. Der Ort ist besonders von den verheerenden Überschwemmungen betroffen.