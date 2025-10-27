Dolph Lundgren deutet Comeback in «Masters of the Universe» an

Doch bei der Neuverfilmung gibt es ein Problem. Die Rolle des Randor ist bereits vergeben. James Purefoy (61) verkörpert den König. Es gibt aber noch einen anderen König: King D'Vann Grayskull, der erstmals in der animierten Serie «He–Man and the Masters of the Universe» von 2002 auftauchte. Er ist der Ahnherr des Adelsgeschlechts auf dem Planeten Eternia. Spekulationen zufolge könnte Dolph Lundgren diesen Part übernehmen.