Donald Glover verschiebt seine Childish-Gambino-Konzerte in den USA

Europa–Konzerte ab November noch nicht betroffen

Wie «The Hollywood Reporter» berichtet, musste der unter dem Namen Childish Gambino bekannte Musiker am Sonntag seine Show in Houston «krankheitsbedingt» absagen. Bislang sind von den Verschiebungen offenbar nur die anstehenden Konzerte in Nordamerika betroffen. Welche Auswirkungen die Absagen auf die Europa–Termine ab November haben, ist noch nicht bekannt. Von 4. bis 13. November spielt Donald Glover voraussichtlich sieben Konzerte seiner «The New World Tour» in Deutschland – darunter in Köln, Hamburg, Berlin und München.