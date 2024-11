Im Madison Square Garden

Donald Trump besucht mit Elon Musk und Kid Rock UFC-Event

Der designierte US–Präsident Donald Trump besuchte am Samstagabend einen UFC–Kampf im berühmten Madison Square Garden in New York City. An seiner Seite waren unter anderem Tech–Milliardär Elon Musk, der baldige Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. und Rockmusiker Kid Rock.