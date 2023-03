Donald Trump: Buch mit Briefen von Lady Di und Oprah Winfrey

Das grossformatige Buch «Letters to Trump» ist bereits das zweite des ehemaligen US-Präsidenten nach Ende der Präsidentschaft - nach dem 2021 erschienenen Bildband «Our Journey Together», durch dessen Verkäufe Trump laut «CNN» in weniger als zwei Monaten 20 Millionen US-Dollar eingenommen haben soll. «Letters to Trump» wird ab Ende April für den Kaufpreis von 99 US-Dollar erhältlich sein - oder in einer signierten Version für stolze 399 Dollar.