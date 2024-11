Donald Trump: Die skurrilsten Momente seines Wahlkampfs

Platz 2: «Trash–Talk» mal anders

Trash–Talk ist ein Begriff aus dem Sport. Dabei gilt es, den Gegner auf dem Spielfeld so lange mürbe zu labern, bis er sich entnervt auswechseln lässt. Trash–Talk ganz anderer Prägung bestimmte die letzten Tage des Wahlkampfs 2024. Auf einer Wahl–Veranstaltung am 28. Oktober in New York bezeichnete der von Trump eingeladene «Comedian» Tony Hinchcliffe (40) Puerto Rico als «schwimmende Müllinsel mitten im Ozean.» Damit beleidigte er rund 1,7 Millionen in den USA eingebürgerte Puerto Ricaner – mindestens. Noch–Präsident Joe Biden nannte daraufhin augenscheinlich Wähler der Republikaner «Müll»– gefundenes Fressen für Trump. Der liess es sich nicht nehmen, am Ende der Gangway seines Wahlkampffliegers in die Weste eines Müllmanns und in einen MAGA–Müllwagen zu schlüpfen. Dort und auf einer anschliessenden Veranstaltung in Green Bay (Wisconsin) setzte er seinen «Trash–Talk» in orange fort.