Donald Trump dominiert Quotencharts, nur ein ZDF-Krimi war besser

Millionen sehen die Amtseinführung

Zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten die Sondersendungen zu Trumps Amtseinführung am Montag. Laut Daten der AFG Videoforschung schalteten 3,4 Millionen Menschen das «ZDF spezial: Donald Trump zurück an der Macht – Amtseinführung» ab 17:15 Uhr ein und sahen damit live die Übertragung von Trumps Vereidigung und seiner ersten Amtsrede. Die Sondersendung erreichte am Vorabend einen Marktanteil von 21,3 Prozent. 3,6 Millionen Menschen verfolgten das anschliessende «spezial» ab 19:21 Uhr.