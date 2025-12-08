Donald Trump ehrt Sylvester Stallone und Co. und stichelt gegen Gäste

Während seiner ersten Amtszeit hatte Donald Trump die Verleihung des Kennedy–Preises stets gemieden. Die Honorees, die ihn zum Teil während der Gala auf der Bühne kritisiert hatten, waren ihm stets zu «woke». Nach seiner Rückkehr ins Weisse Haus entmachtete er das unabhängige Komitee, das zuvor für die Auswahl verantwortlich war. Trump entliess zudem 18 Vorstandsmitglieder, die sein Vorgänger Joe Biden (83) ernannt hatte.