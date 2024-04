Donald Trump gratuliert Ehefrau Melania aus dem Gericht

Das sind mal Glückwünsche von einem besonderen Ort: Donald Trump (77) hat seiner Ehefrau Melania aus dem Gericht in New York zu ihrem 54. Geburtstag gratuliert. Dem früheren US–Präsidenten wird dort im Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an einen Pornostar der Prozess gemacht. «Zunächst möchte ich meiner Ehefrau Melania alles Gute zum Geburtstag wünschen», sagte Trump Reportern am Freitag (26. April) vor dem Gerichtssaal. «Es wäre schön, mit ihr zusammen zu sein, aber ich bin im Gerichtsgebäude wegen eines manipulierten Prozesses.»