Donald Trump ist elffacher Opa: Tiffany Trump bringt Jungen zur Welt

Auch den Namen hat die First Daughter ihrer Community verraten: «Willkommen auf der Welt, unser süsser kleiner Junge, Alexander Trump Boulos. Wir lieben dich mehr als Worte beschreiben könnten! Danke, dass du in unser Leben gekommen bist!» Dazu postet sie das Geburtsdatum: 15. Mai 2025. Papa ist Michael Boulos, den Tiffany Trump im November 2022 in Palm Beach, in ihrer Heimat Florida, geheiratet hat.