Donald Trump muss wegen Sturm auf das Kapitol vor Gericht

Sprecher von Donald Trump reagiert mit drastischen Worten

In einer Pressekonferenz sagten die Juristen laut übereinstimmenden US-Medien, dass vor allem der Angriff auf das Kapitol ein beispielloser Vorgang in der US-Demokratie gewesen sei: «Wie in der Anklageschrift beschrieben, wurde er durch Lügen angeheizt. Durch Lügen des Angeklagten.» Trump wird zu einer ersten Anhörung bereits am Donnerstag, dem 3. August, um 22 Uhr MEZ, vor dem Bundesgericht in Washington erwartet.