Donald Trump nutzt sein Polizeifoto für den Wahlkampf

Donald Trump (77) ist jetzt der erste US–Präsident mit einem Polizeifoto. Am Donnerstag (24. August) wurde es in einem Gefängnis in der US–Stadt Atlanta aufgenommen und vom Büro des Sheriffs veröffentlicht. Auch der Republikaner selbst nutzte kurz darauf die Aufnahme in seinen Sozialen Medien und setzte sie als Mittel der Wahlkampfwerbung ein.