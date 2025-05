Donald Trump seit 100 Tagen wieder im Amt: Neue Doku zieht Bilanz

Donald Trump (78) war von 2017 bis 2021 der 45. und ist seit dem 20. Januar 2025 der 47. Präsident der Vereinigten Staaten. Am Dienstag vergangener Woche feierte er bei einer Veranstaltung in Michigan seine neuerlichen ersten 100 Tage im Amt. Laut ARD–Bericht sprach er dort in typischer Trump–Manier von den «erfolgreichsten ersten 100 Tagen einer Regierung in der Geschichte der USA» und berufe sich dabei auf «viele, viele Leute».