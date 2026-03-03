Donald Trump sorgt mit Hautausschlag am Hals für Rätselraten

Blutergüsse durch Aspirin?

Auch Trump führte die Blutergüsse auf seine tägliche Aspirin–Einnahme zurück, die höher ist als die von seinen Ärzten empfohlene Dosis. In einem im Januar im «Wall Street Journal» erschienenen Porträt erklärte er: «Man sagt, Aspirin verdünne das Blut, und ich will kein dickflüssiges Blut durch mein Herz fliessen haben. Ich will dünnes, gesundes Blut durch mein Herz fliessen haben. Ist das verständlich?»