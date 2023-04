Trump in Manhattan angekommen

Trump ist bereits am Montagnachmittag in New York City angekommen. Er flog aus seinem Wohnsitz in Florida in die Stadt, in der er als Immobilienunternehmer und TV-Persönlichkeit bekannt wurde. Nach seiner Ankunft am Flughafen zog er sich in den Trump Tower in Manhattan zurück, wo er Wohn- und Büroräume besitzt. In Manhattan liegt auch das Gerichtsgebäude, in dem sich Donald Trump zur Verlesung der Anklage einfinden muss.