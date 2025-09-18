Donald Trump trifft Sir Keir Starmer und Ehefrau Victoria

Melania ist in Windsor geblieben

Melania Trump war bei dem Besuch in Chequers nicht dabei. Am Morgen hatten die First Lady und der US–Präsident noch gemeinsam Zeit mit König Charles III. (76) und Königin Camilla (78) auf Schloss Windsor verbracht. Die vier posierten noch für ein finales Gruppenfoto, bevor Donald Trump sich auf den Weg nach Chequers machte.