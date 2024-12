Donald Trump über Prinz William: «Er ist ein gut aussehender Mann»

Prinz William vertrat bei der Zeremonie in Paris seinen Vater König Charles III., der sich aufgrund seiner Krebsbehandlung bei öffentlichen Auftritten zurückhält. Erst am Tag zuvor hatte der Prinz gemeinsam mit seiner Familie den vorweihnachtlichen Gottesdienst «Together at Christmas» in der Westminster Abbey besucht – Prinzessin Kates erste grosse Veranstaltung, seit sie im September ihre Chemotherapie abgeschlossen hatte.