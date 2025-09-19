Donald Trump und König Charles: Küchenstreit bei royalem Dinner

Royale Dementis bei anhaltender Brisanz

Palastoffizielle wiesen die Darstellung laut britischen Medien allerdings als «kategorisch unwahr» zurück und sprachen von einer «extrem herzlichen und unterstützenden» Zusammenarbeit mit den amerikanischen Kollegen. Dennoch bestätigte die royale Quelle: «In der Halle blieben die Gäste völlig ahnungslos, aber in der Küche war es unmöglich, den Streit zu übersehen.»