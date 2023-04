Donald Trump verklagt Ex-Anwalt Michael Cohen auf 500 Millionen Dollar

Michael Cohen spielt wichtige Rolle bei Trumps Anklage

Michael Cohen ist Kronzeuge bei der aktuellen Anklage gegen Trump in New York. Dabei geht es unter anderem um eine Schweigegeldzahlung in Höhe von 130.000 US-Dollar, die Cohen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels (44) geleistet haben soll, um möglicherweise im Wahlkampf 2016 Schaden von seinem Boss abzuwenden. Dies hat Cohen bereits gestanden. Er wurde 2018 unter anderem wegen Falschaussagen zu drei Jahren Haft verurteilt. Mehr als zehn Jahre lang arbeitete Cohen für Trump.