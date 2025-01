Donald Trump verlegt Amtseinführung ins Kapitol

Donald Trumps (78) Amtseinführung als 47. Präsident der USA findet ausserplanmässig in der Kuppelhalle des Kapitols statt. Wegen der erwarteten extremen Kälte am 20. Januar könne die Vereidigung nicht wie sonst im Freien vor dem Sitz des US–Kongresses in Washington D.C. abgehalten werden, verkündete Donald Trump am 17. Januar auf seiner Social–Media–Plattform Truth Social.