Donald Trump will König Charles wohl im April in den USA empfangen

Zum 250. Jahrestag der Gründung der Vereinigten Staaten sind für das Jahr 2026 viele Veranstaltungen geplant. Der royale Besuch solle «ein wichtiger Moment» im Vorfeld der Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag am 4. Juli sein, heisst es in dem Bericht. Jedoch müsse noch abgewartet werden, ob der Gesundheitszustand des Königs die weite Transatlantikreise zulasse. Charles hatte Anfang 2024 verkündet, dass bei ihm Krebs diagnostiziert wurde – es ist aber nicht bekannt, an welcher Art von Krebs er leidet.