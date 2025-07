Donald Trump will neue Coca-Cola-Rezeptur: So reagiert der Konzern

Donald Trump verkündet Rohrzucker–Revolution

Dabei hatte Trump die Änderung als ausgemachte Sache präsentiert: «Ich habe mit Coca–Cola über die Verwendung von echtem Rohrzucker in Cola in den Vereinigten Staaten gesprochen, und sie haben zugestimmt», schrieb der Präsident am Donnerstag. Statt wie seit den 1980er–Jahren mit billigem Maissirup, soll Coca–Cola in den USA künftig wieder mit Zuckerrohr gesüsst werden.