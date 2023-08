Donald Trump will Prozessbeginn auf April 2026 verschieben

Weitere Gerichtsverfahren stehen an

Trump ist der erste US-amerikanische Ex-Präsident, der sich wegen mutmasslicher Straftaten vor Gericht verantworten muss. Neben dem Prozess in Washington stehen noch drei weitere Gerichtsverfahren in Georgia, New York und Miami an, bei denen es unter anderem um die Lagerung geheimer Regierungsunterlagen in Trumps Wohnsitz in Mar-a-Lago und Schweigegeldzahlungen an eine ehemalige Pornodarstellerin gehen soll.