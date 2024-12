Donald Trump wirbt mit Foto von Jill Biden für sein Parfüm

Düfte schon ausverkauft?

Auf seiner Parfüm–Homepage ist der Duft mit dem Namen «Fight, Fight, Fight» ab rund 200 Dollar erhältlich. Er richte sich an «Patrioten, die niemals aufgeben, wie Präsident Trump». Weiter heisst es in der Beschreibung: «Dieser Duft ist Ihr Schlachtruf in einer Flasche.» Zwei der Düfte aus der Reihe sind laut der Internetseite bereits ausverkauft. Auf den Flaschen prangen Trumps Gesicht und seine erhobene Faust , die an den Mordanschlag auf ihn am 13. Juli bei einer Kundgebung in Butler, Pennsylvania, erinnern. Während ein hinter ihm stehender Feuerwehrmann getötet wurde, erlitt Trump nur eine Verletzung am rechten Ohr.