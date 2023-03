Donald Trump wird in der Schweigegeldaffäre angeklagt

Jetzt wird es ernst für den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump (76). Wie die «New York Times» am Donnerstag meldet, hat eine Grand Jury im New Yorker Bezirk Manhattan für eine strafrechtliche Anklage Trumps gestimmt. Ein Novum in der Geschichte der USA: Noch nie zuvor musste sich ein Ex-Präsident vor einem Strafgericht verantworten. Noch am Mittwoch hiess es eigentlich, die Jury werde eine zweiwöchige Pause einlegen und anschliessend über die Anklage entscheiden. Bislang wurde die genaue Anklageschrift von der Staatsanwaltschaft unter Verschluss gehalten. US-Medien berichten aber, dass diese in den kommenden Tagen wohl veröffentlicht werden wird.