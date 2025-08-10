Donald Trump wollte anscheinend diesen «Harry Potter»-Star daten

Wie sich herausstellte, war Trumps Timing kein Zufall. Der Politiker hatte sich gerade von seiner zweiten Ehefrau Marla Maples (61) getrennt – und auch seine Angebetete war augenscheinlich gerade wieder frei. «Mir wurde klar, dass an diesem Tag mein Scheidungsurteil rechtskräftig geworden war», so der «Harry Potter»–Star. «Und ich wette, er hat Leute, die nach geeigneten Personen suchen, die er ausführen könnte. Wissen Sie, eine nette Geschiedene, das war es, wonach er suchte.» Dass Trump die Nummer ihres Trailers herausgefunden hatte, bezeichnet sie als «Stalking».