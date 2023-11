Donald Trumps ältere Schwester Maryanne mit 86 Jahren gestorben

Sie sei zeitlebens eine der engsten Vertrauten Donald Trumps gewesen. Es sei jedoch zu einem Bruch gekommen, als Trumps Nichte Mary (58) im Rahmen des Enthüllungsbuchs «Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man» Aufnahmen veröffentlichte, in denen Maryanne Trump Barry kritisch über den Politiker sprach. Sie bezeichnete ihren Bruder darin unter anderem als «grausam» und erklärte: «Er hat keine Prinzipien.»