Donatella Versace nimmt in Mailand Abschied von Giorgio Armani

Beerdigung im privaten Kreis

Die Armani–Gruppe teilte am 4. September den Tod ihres Gründers mit. Er sei im Alter von 91 Jahren friedlich im Kreise seiner Lieben verstorben, hiess es in einem Statement. «Il Signor Armani», wie ihn seine Mitarbeiter nannten, habe «bis in die letzten Tage unermüdlich gearbeitet» und sich «dem Unternehmen, den Kollektionen und verschiedenen und immer neuen Projekten im Sein und Werden» gewidmet.